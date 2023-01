Cuál fue el pedido que le hizo Telefe a Thiago tras salir de Gran Hermano

El pasado domingo, Thiago Medina abandonó Gran Hermano con un poco más del 50% de los votos. El joven nunca había estado en placa y quería probar cuánto apoyo tenía del público que está atento a todo lo que sucede en el ciclo de Telefe. Para su sorpresa, la gente decidió sacarlo del juego.

"Estoy esperando la decisión de la gente, no me siento nervioso, quiero seguir hasta lo último. Siento que hoy no es mi día de irme", le había asegurado el concursante a Santiago del Moro al comienzo de la gala de eliminación.

Ahora, Ángel de Brito le permitió a sus seguidores de Instagram que le hicieran todo tipo de preguntas y en una de ellas reveló qué le pidió Telefe a Thiago luego de salir de la casa más famosa de la TV.

Thiago Medina, el último eliminado de Gran Hermano

Todo comenzó cuando un usuario le consultó al conductor de LAM qué opinaba del joven. "Soberbio, plomo", contestó. Ante esto, otro internauta le preguntó para qué lo había invitado a su programa si eso es lo que creía de él.

"Porque los participantes le importan al público en este momento. Porque Telefe le pidió que no hablara del padre denunciado por violencia. Porque no tengo problemas con nadie", respondió De Brito.