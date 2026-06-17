Gastón Trezeguet, figura de Telefe, fue amenazado de muerte: el escalofriante mensaje

Gastón Trezeguet compartió un fuerte mensaje que le llegó por la red social Instagram y decidió además realizar una denuncia en la policía.

Gastón Trezeguet fue participante de una de las primeras ediciones de Gran Hermano y desde hace tiempo se encuentra como analista en el panel que lidera Santiago del Moro en Telefe. El panelista decidió revelar que fue amenazado de muerte y mostró el escalofriante mensaje.

El exparticipante del reality es duramente criticado por seguidores de los participantes que se encuentran en esta generación dorada, aunque nunca había recibido este tipo de mensaje.

"Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la justicia", escribió junto a la captura.

Gastón Trezeguet denunció que fue amenazado de muerte Captura de pantalla 2026-06-16 175327 La amenaza que le llegó a Gastón Trezeguet. Foto: X / @GastonTrezeguet. "Te vamos a hacer mier... a tiros, pedazo de pu... Ahí vas a saber estudiar en el infierno", expresaba la primera parte del mensaje que le envió un usuario a través de la red social Instagram.