Qué trabajo consiguió Thiago a días de ser eliminado de Gran Hermano

Thiago fue el último eliminado de Gran Hermano 2022. Luego de una disputada definición con Agustín, el joven oriundo de González Catán fue expulsado del reality de Telefe con el 52,9% de los votos del público.

Tras salir de la casa más famosa del país, el joven protagonizó varias entrevistas en diversos programas de chimentos y en las próximas horas deberá abandonar el hotel que aloja a los recién eliminados y volver a su casa junto a su familia.

Sin lugar a dudas la exposición alcanzada por su participación en el ciclo conducido por Santiago del Moro le servirá para lograr un cambio en su vida. En conversación con el conductor adelantó que tiene ganas de irse a vivir solo. Además, expresó cuál es su deseo en el plano laboral: "Me gustaría trabajar en la tele como panelista. Me gusta una banda. Me gusta hablar y preguntar cosas".

En este sentido, también se refirió a sus ganas de trabajar en televisión durante una charla con Georgina Barbarossa: "Me encantaría estar en la tele. Aprender un poco de cualquier cosa. Me gustaría más estar atrás de cámara. Tirar cables, lo que sea".

Pero si la televisión no le da una oportunidad, ya tiene pensado un plan b: "Me gustaría salir a trabajar y arreglar aires acondicionados. Electricidad y eso me gusta mucho. Cualquier cosa que me de la vida para salir adelante".

En este contexto, fue su hermana Camila quien reveló que Thiago ya consiguió trabajo en su barrio. "Le consiguieron un trabajo de encargado de un edificio", reveló en diálogo con Resumen Blue de Mitre Live.