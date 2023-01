De qué trabaja el misterioso marido de Silvina Escudero

Luego de varias relaciones mediáticas, algunas más explosivas que otras, Silvina Escudero se casó con el hombre más bajo perfil que logró conquistarla, llamado Federico, con quien tiene una historia de amor que ya lleva seis años.



La vedette contó en algunas ocasiones la increíble forma en la que Federico le propuso que se casara con él: fue durante un viaje que Silvina Escudero hizo a España para pasar unas vacaciones con una amiga.



“Hacía cinco años que no veía a mi amiga Flora. Saqué un pasaje y viajé sola, para compartir tiempo juntas. Un día fuimos a almorzar a un parador divino y en un momento me dijo que tenía que ir al baño. Ahí apareció Fede, que se sentó en la mesa con una cajita y una fecha inscripta que es el casamiento por civil”, contó Silvina Escudero en charla con La Nación.

Silvina Escudero y Federico, su marido.



“Me dijo lo que significaba en su vida, me habló de sus deseos y me puso el anillo, de rodillas. Todo el restaurante aplaudió y nos felicitó. Después nos fuimos a la suite de un hotel que él ya había reservado y, apenas abrí la puerta, empezó a sonar nuestro tema: ‘El amor de mi vida’, de Abel Pintos”, siguió la vedette.



“Se cruzó el mundo para hacerme la propuesta, pero también sabía lo importante que era ese viaje para mí. Y cuando terminó todo eso, me dijo que se volvía a Buenos Aires porque no quería robarme ese viaje, y que siguiera compartiéndolo con mi amiga. Así que se volvió y yo me quedé unos días más”, reveló Silvina.



Escudero, que supo tener años en los que disfrutó (y algunas veces padeció) la exposición, hoy comparte la vida con su marido, un hombre que no tiene absolutamente ningún vínculo con los medios, ya que Federico es comerciante.

“Me acompaña a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer. Ya lo hice durante muchos años en mi vida. Además, es comerciante y no tiene nada que ver con el medio”, comentó Silvina Escudero.



Por último, cuando le consultaron si le gustaría convertirse en madre, se mostró muy segura en su respuesta. “En algún momento me gustaría ser madre. Federico quiso ser padre y yo retrasé un poco todo. Pero hoy estamos diferentes, un poco más grandes. Hay planes, pero no ya”, cerró.