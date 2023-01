Silvina Escudero reveló la razón por la que decidió casarse tras años de noviazgo

No es una decisión fácil de tomar, aunque parezca que es el sueño de mucha gente. Por eso, Silvina Escudero, quien se casó en diciembre de 2022, reveló los motivos por los cuales decidió dar ese gran paso con su pareja.



Invitada en el programa Nosotros a la Mañana, la vedette recordó los tiempos en los que no veía necesario dar ese paso con su novio con el que llevaban en pareja seis años. “Recuerdo que decías: ‘Pensé que no nos íbamos a casar’, porque se amaban y no lo considerabas necesario”, le recordaron en el panel.



“Es verdad. Porque pensamos ya somos pareja, y somos una pareja establecida, ya éramos una familia, ya convivíamos”, empezó respondiendo Silvina Escudero, para luego dar los motivos por los que finalmente se decidió por casarse.



“Siempre quisimos casarnos, siempre quisimos ser padres, siempre se habló, y después la rutina te va comiendo, y de repente pasan los años. Hoy estamos hace casi seis años juntos”, comentó Silvina Escudero.



En otro momento de la entrevista, Cinthia Fernández le preguntó, de manera muy cuidadosa, debido a las típicas presiones sociales, si en algún momento le gustaría convertirse en madre con Federico, su esposo.



“Es algo que también hablamos mucho. Intentamos en su momento. Vuelvo a esto de que la vida tiene muchas cosas hermosas y maravillosas, pero es difícil también, a veces”, respondió Silvina Escudero.

Silvina Escudero, en su casamiento. Foto: Instagram.



“Uno puede decidir o querer que algo suceda y Dios también dispone. Y el tiempo no siempre es el que uno quiere”, agregó luego la vedette, explicando que en algún momento ya lo intentaron.



Por último, ante la consulta sobre si cambió algo en su vida luego del casamiento, Silvina sostuvo: “¿Sabés que sí? Parece una bobada lo que digo, porque en realidad ya vivíamos juntos. Nos cambió que ahora somos equipo, somos familia”.