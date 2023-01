Adrián Suar reveló qué va a hacer con el deprorable presente de El 13

Una crisis sin precedentes, que nunca antes golpeó con tanta fuerza a una de las pantallas líderes de la industria. El Trece sufre por un rating esquivo, que lo hundió a guarismos nunca antes experimentados y que obligó a modificaciones constantes en la grilla de programación.

El efecto Gran Hermano arrasó con todo y también sacudió al canal de Constitución, que marca números exiguos. Por eso, Adrián Suar apareció para afrontar el presente adverso y habló de todo lo que acontece en la señal con mucha autocrítica y confianza en revertir la situación.

Envuelto en una maraña de micrófonos y cámaras, el gerente de programación admitió: “Es un momento difícil, nunca tuve un arranque (de año) tan difícil”. En cuanto a sus vivencias en ese rol tan neurálgico, el también actor contó: “Me ha ido mal muchas veces. Me fue mejor y peor; es difícil ahora y acá estoy”.

Una de las versiones que cobró fuerza en los últimos días refería a una dimisión a su cargo, no obstante, Suar aseveró: “No, no son cosas que uno piensa generalmente”. En tanto que reconoció errores: “Yo diría que no puedo encontrar el resultado artístico en una pantalla tan importante y que quiero”.

Sobre esas apuestas que no resultaron y que generaron un efecto negativo, Adrián expresó: “Hay veces que imaginamos que las cosas salen de una manera y no salen. Puse dos novelas extranjeras y pensé que les iba a ir muy bien y les fue muy mal. Eso es un error mío, no es la primera vez que me pasa ni la última”.

Con un alto poder de entender su injerencia en este presente preocupante, el famoso exteriorizó: “El responsable soy yo”. Así como añadió su perseverancia para trastocar este panorama oscuro: “Ya estoy acostumbrado a pilotear tormentas en estos más de 20 años. Me ha ido muy bien y muy mal”.

“Cuando me fue bien siempre mantuve un perfil bajo, nunca fui ni el mejor en las buenas ni el peor en las malas”, exclamó en un gesto de recordar que también acertó en infinidad de ocasiones y ha logrado posicionar a eltrece como líder en diversos periodos.

En cuanto al fenómeno incontrolable de Gran Hermano y las consecuencias para su canal, Adrián razonó: “Cuando te toca ese tsunami, hay que esperar. Ya pasó que Telefe tuvo a Gran Hermano varias veces”.