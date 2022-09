Adrián Suar explicó por qué no tiene novia hace seis años

El productor Adrián Suar brindó una entrevista a Socios del Espectáculo en la que abrió su corazón, habló de su vida sentimental y, completamente sincero, explicó por qué está soltero hace seis años.



Sucede que, desde que se separó definitivamente de Griselda Siciliani, el gerente de Programación de El Trece no volvió a formalizar una pareja y tampoco hubo rumores sobre él durante ese tiempo.





“Qué loco que ni vos ni Griselda rehicieron su vida después de la separación”, le planteó Adrián Pallares, co-conductor del programa. “Me cuesta mucho. No soy de armar parejas fácilmente”, respondió Suar.



“A mí me pasa que mi recuerdo conmigo es: ‘¿Qué te pasó cuando te pasó?’ Me convoca, hay algo corporal”, explicó el prestigioso productor televisivo sobre la forma en la que suele encarar las relaciones.



“¿Después de Griselda, nadie te convocó?”, le preguntó la panelista Karina Iavícoli. “No, cuando me convocan me pongo de novio. Yo no estoy por estar. Ahora, ¿si tuve relaciones sexuales? La respuesta es sí”, expresó Suar.



Por otra parte, Adrián Suar habló de lo que fue su relación con su última pareja, Griselda Siciliani, sobre quien fue muy contundente al referirse al vínculo que quedó entre ellos luego de la separación.





“Con Gri nos adoramos, nos llevamos re bien. Obviamente que cuando uno se separa pasa por todos los lugares comunes de la separación, como el sufrimiento, el llanto, la frustración, el distanciamiento y demás”, comentó.



Adrián Suar y Griselda Siciliani estuvieron en pareja durante 8 años y, tras un quiebre en la relación, decidieron terminar su historia de amor, provocando una serie de especulaciones y rumores sobre los motivos, algo habitual en parejas conformadas por famosos.