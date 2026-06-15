Adrián Dárgelos, cantante de Babasónicos, sufrió una durísima caída en un show: el video

La banda se encontraba realizando un show en Comodoro Rivadavia y su vocalista preocupó a los fans presentes tras caerse fuertemente.

Adrián Dárgelos, vocalista de Babasónicos, preocupó a todos sus fanáticos mientras se encontraban desarrollando su espectacular show en Comodoro Rivadavia. Es que el artista sufrió una fuerte caída mientras se encontraba en el escenario.

Esto sucedió el sábado 13 de junio en el Predio Ferial de la mencionada localidad y el video se viralizó en las últimas horas por las diferentes redes sociales. Todo ocurrió mientras la banda estaba interpretando el hit "Microdancing".

La dura caída de Adrián Dárgelos, vocalista de Babasónicos Adrián Dárgelos, cantante de Babasónicos, sufrió una durísima caída en pleno show: el video Adrián Dárgelos desapareció de manera sorpresiva luego de resbalarse. Sin embargo, y con ayuda del personal que acompaña al grupo, se pudo reincorporar y seguir con el show sin problemas.