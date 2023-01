¡Qué feo! Marcelo Tinelli contó cómo terminó su relación con Adrián Suar

El bombazo mediático que representó la desvinculación de Marcelo Tinelli y Canal 13 dio mucho de qué hablar y los rumores no tardaron en esparcirse luego del drástico anuncio.

Desde la confirmación de la salida definitiva del mítico conductor tras 17 años de relación laboral, revelada por Angel De Brito en LAM (Los Ángeles de la Mañana), las especulaciones quedaron a la orden del día.

Derribando las versiones que indicaban una fuerte discusión entre Adrián Suar, gerente de programación de Canal 13, y el conductor estrella, fue el mismo Tinelli reveló la verdad en Invasores de la TV, tras meses de silencio por parte de ambos.

"Se terminó el contrato que nos unió durante 17 años pero las puertas no están cerradas”, contó Tinelli, negando así los rumores de la desvinculación caótica con Canal 13. Incluso, adelantó que Adrián Suar “quiere que vuelva en septiembre".

En el medio, el rumor más fuerte indicaba que Tinelli se habría enojado con Adrián Suar porque “no lo habría bancado” e, incluso, dicen que el afamado conductor pegó un portazo antes de irse.

Otra versión que circuló está relacionada con la incapacidad de Tinelli de alcanzar la marca de rating prometida inicialmente a Canal 13 y también se habló de la negación de Suar a las ideas del conductor más famoso de la televisión argentina de llevar adelante programas especiales desde la sede del último Mundial de Fútbol.

Tras la revelación, quedarían cerradas así las especulaciones del quiebre en la relación de Suar y Tinelli, quien hizo hincapié en que "no hubo pelea ni problemas”. Además contó que está tranquilo y trabajando en nuevos proyectos, puntualmente en la grabación de un reality para streaming. “No tengo nada en claro qué hacer con la televisión abierta, quizás tenga que esperar un poco más. Ahora estoy descansando hasta fin de mes y en febrero, veré", detalló.

Por último, Tinelli no cerró las puertas en cuanto a las especulaciones sobre una aparente vuelta de Bailando por un Sueño, ciclo que condujo durante los últimos años. "No lo tengo claro, la verdad es que no sé. Ahora es tiempo de tomar sol y estar con la familia, en Febrero me pondré a trabajar", finalizó.