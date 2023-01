El video de la China Suárez a los gritos en su 4x4 por Pinamar

El GPS volvió a marcar un punto de relax, otra parada en un lugar bonito para disfrutar de las mieles del descanso, el ocio, el entretenimiento y el placer. La China Suárez agarró a su novio Rusherking y se sumergió en la ruta para estacionar en Pinamar.

María Eugenia y el joven músico volvieron a salir de vacaciones, tras ese periodo enorme de estadía en un all inclusive maravilloso en el Caribe, del que retornaron hace apenas unos días y donde gozaron de cientos de actividades espléndidas como retozar en la arena blanca o nadar en una piscina kilométrica.

Lo cierto es que la actriz tomó las llaves de su camioneta, cargó el equipaje y se zambulló a la carretera para llegar a la Costa Atlántica, más precisamente a la siempre codiciada y bella ciudad de Pinamar. Ahí, la blonda y el cantante santiagueño buscaron una playa solitaria.

En sintonía con esa tendencia de hallar un rincón aislado, lejos del centro y de las miradas ajenas, la China y Thomas Tobar rumbearon para el sector de médanos, sin estructuras de balnearios y a la que solo se accede con vehículo de alta tracción.

Tras pasar toda una jornada de tranquilidad al sol, de chapotear en el mar, de prodigarse mimos, Suárez y su pareja procuraron retornar a su alojamiento, pero antes tuvieron que sortear la compleja tarea de surcar las arenas para retirarse de la playa.

En ese tramo, la China tomó el volante y sufrió como condenada por las dificultades de encallarse. Rusherking filmó todo ese trance y la capturó en medio de insultos, de una desesperación por mantener a flote su 4x4 y sobre todo de indignación con otros conductores.

En las imágenes, Suárez no pudo controlarse y exclamó con furia: “Callate Thomas, albóndiga. Que te parió, ya voy”. Luego, la actriz direccionó su furia a los otros vehículos y bramó: “ Voy a pasar yo y no voy a frenar porque si freno me quedo”.

Y en el cierre de ese fragmento, la China volvió a insultar: “Mirá este me lo hace a propósito medio rápido y ahí pasa, hijo de p…”. Afortunadamente, las dunas no fueron un escollo y la blonda pudo atravesar la dificultad.