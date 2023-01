Cuánto cuesta vivir en el edificio donde se filmó la serie El encargado y dónde está ubicado

Si ya viste la serie El encargado, protagonizada por Guillermo Francella, seguramente habrás notado la exquisita arquitectura de la fachada del edificio que se utilizó como escenario principal de exteriores. Y aunque es única en su estilo, al mismo tiempo resulta muy familiar ya que puede tratarse de cualquier construcción de la ciudad Buenos Aires.

Algunos espectadores que ya disfrutaron de la primera temporada a través de la plataforma de streaming Star Plus, lograron identificar exactamente dónde se encuentra esta propiedad, lo que permitió sacar información más detallada sobre el inmueble.

Guillermo Francella se luce nuevamente en esta serie. Foto: Star Plus

Conoce el edificio de El encargado

La comedia dramática relata el día a día de un encargado de un importante edificio que aprovecha su posición para entrometerse en la vida de los inquilinos abusando de su poder. El inmueble elegido para relatar esta historia se encuentra en la calle Arribeños 1600, en el Barrio de Belgrano, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin duda, es una de las zonas más caras: para tener una idea, el metro cuadrado cuesta desde 3 mil hasta 4 mil dólares.

Y para ser más específicos, en el 2019 un departamento en este edificio, que según afirman se vendió por bastante menos, estaba publicado a 750 mil dólares. Este cuenta con 250 metros cuadrados, cuatro habitaciones, tres baños y dos cocheras, sin mencionar todas las comodidades que ofrece.

Este edificio tiene una arquitectura muy particular que llama la atención por sus bases de hormigón en forma de V, el hall de diseño abierto y un estilo que contrasta con todas las edificaciones modernas. La producción de El encargado, la cual ya confirmó la segunda temporada, eligió este lugar en particular como el escenario principal porque ofrece esa visual tan característica de Buenos Aires que hace que todos los que viven en la ciudad o la hayan visitado lo asocien automáticamente. Sin duda, esto va de la mano con el rol del encargado de edificio, algo muy argentino.

El encargado, la serie que no te puedes perder. Foto: Star Plus

"Yo creo que la gente se va a sentir muy identificada. El universo de El encargado es muy local; en Europa, Estados Unidos, no hay una figura del encargado nuestro, del edificio. Pero, si lo sacas de ahí, las relaciones humanas y lo que pasa con el personaje es muy identificable. Se van a sentir identificados, no en él, sino en lo que cuenta y en lo que se ve", destacó Guillermo Francella. La primera temporada ya la puedes disfrutar a través de Star Plus, mientras que la segunda se espera que llegue a mediados o fines de este año.