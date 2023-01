Los secretos de Lola Índigo, la cantante española que se besa fuerte con Lali Espósito

Hace un tiempo que se extendió por el aire la teoría de un romance entre Lali Espósito y Lola Índigo, una cantante española. Incluso se especuló sobre la dedicatoria de la argentina de la canción N5 a la ibérica, a partir del tenor de la letra, que finalmente se confirmó ayer.

El sábado, la famosa actriz estuvo en la fiesta Bresh de Madrid, ahí coincidió con Lola y muchos curiosos las filmaron en un rapto de charla muy acaramelada, en la que ambas se mostraron cómplices y sobre todo alguno usuarios interpretaron una frase que le dijo al oído mientras sonaba el tema: “Era para vos”.

Una revelación explosiva, porque significa la corroboración definitiva de un sentimiento desarrollado en Espósito por Índigo. Así se maximizaron las antenas para descubrir más detalles de la vida de esta ibérica, ultra famosa en su país y el mundo por su música.

Lo más llamativo del caso se entrelaza con su identidad, dado que su nombre real es Miriam Doblas Muñoz. Así como que nació hace 29 años en Madrid, pero en realidad su crianza aconteció en un pueblo pequeño de Granada, llamado Huétor-Tájar.

En cuanto a las particularidades de su marca artística, la propia artista confesó el origen de su idea y contó. “Lola es un nombre con mucha raza, fuerza, valentía. Simboliza a una mujer con mucho poder”. Así como reveló las connotaciones de Índigo: “Significa espiritualidad, empatía, ganas de cambiar las cosas...".

Todo esto se basa en la necesidad, o creencia, de poder generar una diferenciación entre la bailarina, o esa persona que trabaja en la televisión como jurado, de la cantante. Así como sobre eso aclaró: “Lola Indigo es un sello que arropa un concepto de danza que sirve también para separar lo que es el personaje televisivo, o la persona, es decir, Mimi, y mi música".

Otro aspecto singular de la española se basa en sus comienzos en realities, donde probó suerte desde muy joven. Por ejemplo, en 2010 formó parte de 'Fama ¡a bailar!', donde la expulsaron rápidamente. También transitó por Tu cara me suena, con una buena acogida, pero sin un éxito rotundo.

Nunca se amilanó y continuó firme junto a sus sueños. Así se mudó a China a juntar plata para pagarse su formación a la distancia en Estados Unidos como coreógrafa. En definitiva, en 2018 consiguió publicar su primer álbum y así despegó su trascendencia y apogeo.

En lo vinculado al personal, ha protagonizado muchos rumores de romances, pero nunca nada confirmado. Por eso reconoció: “Está bien que no sepan todo por qué eso quiere decir que todavía estoy preservando cosas de mi vida privada”. Y también suele jugar con sus gustos por divertirse y relacionarse con mujeres, como con Lali, ante lo cual expresó: “Bueno, es que a mí me emparejan con todo el mundo.Pero, cuando me beso con las chicas, nadie me empareja con las chicas, ¡qué curioso! Así que un besito a todas”.