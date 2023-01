Hay amor: el video que muestra lo que pasa entre Marcos y Julieta de Gran Hermano

A pesar de que en la casa de Gran Hermano se formaron ya varias parejas, hay un romance que hasta el momento no se concretó, pero que mantiene expectantes día a día a los fanáticos: el de Marcos y Julieta.



Sucede que, desde el primer día, se puede observar bastante onda entre los participantes, pero nunca llegaron a un acercamiento que indicara que podría pasar algo entre ellos en la casa más famosa del país.



De hecho, en el último tiempo, Nacho había estado muy cerca de Julieta. Si bien ella lo miraba con ojos de amiga, parecía ser que del lado de él había algo más que eso. Hay que destacar que Marcos y Nacho mantienen una disputa silenciosa: no hay peleas ni discusión, pero siempre se nominan.



No obstante, esa buena onda que empezaba a florecer entre ellos se cortó cuando reingresó a la casa Lucila “La Tora”, quien rápidamente activó lo que se venía amagando antes de su primera salida. Hoy, ya son pareja con Nacho en la casa. Además, en los últimos días Camila parece haberse decidido a ir por Marcos, pero aunque no con demasiado éxito.



Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta en la historia, por ahora sin concretar, entre Marcos y Julieta es que a ella la está esperando su novio afuera. De hecho, hace algunas galas le mandó saludos, le dijo que lo extrañaba. Incluso, él apareció en el video que grabaron los familiares de los participantes.



Sin embargo, en las últimas horas, más precisamente en la noche del viernes, se dio un acercamiento que invita a la ilusión de aquellos fanáticos que siguen soñando con que Marcos y Julieta tengan alguna especie de romance.



Como cada viernes, los chicos pueden disfrutar de fiestas temáticas en la arena. Allí, se dio una situación que los fanáticos de Gran Hermano celebraron mucho en las redes sociales: Marcos levantó a Daniela con una mano y a Julieta con la otra.



Y no fue sólo eso, sino que durante gran parte de la noche Marcos y Julieta estuvieron sentados en el sillón conversando y regalándose mutuamente miradas muy profundas, en clara señal de que algo hay entre ellos, más allá de que se concrete o no.