Camila de Gran Hermano le confesó su amor a Marcos: qué contestó el Primo

Gran Hermano sigue tejiendo cada vez más historias entre los participantes del reality, y con la llegada de los nuevos jugadores más el reingreso de un par de ellos, la casa se encuentra en un punto límite. Tan al límite que se generan sentimientos de todo tipo, del odio, la discordia, las estrategias, el llanto y también el amor.

En este punto, Gran Hermano siempre fue deslizando nuevos relatos como parte de la convivencia de los participantes, y uno de los puntos más comentados durante esta semana fue la atracción de Camila Lattanzio hacia Marcos Ginocchio.

Camila fue una de las nuevas jugadoras que entró hace ya casi un mes. Extrovertida y divertida, desde el primer momento la joven se vio fuertemente atraída hacia Marcos, uno de los participantes más queridos en el afuera, que se destaca por sus valores y principios.

Sin embargo, más allá de su actitud, el salteño despierta suspiros en muchas participantes por su buen parecido. Y hacia esto apuntó la joven oriunda de Ituzaingó, que no deja de mirar a su compañero, súper encantada con él y hasta confesándolo a sus compañeras de cuarto.

Si bien su hermana gemela (Florencia) había revelado en las galas de Gran Hermano que en su momento la idea inicial era ir por Nacho, Camila no pudo evitar caer en los encantos del Primo. Ya había tenido una situación con ella buscando la excusa para tocar las abdominales de su compañero, y recientemente se dio una situación cuando bailaron juntos en una de las fiestas temáticas que ofrece el programa cada viernes.

"Pero bailando no significa nada. Me giro para el otro lado y yo me quedé un ratito, y dije: 'No, es un montón. Me voy'", dijo la jugadora súper tentada de la risa en una charla con Daniela, Julieta y Romina. Y fue así, toda la noche intentó acercarse a él para ver qué podía generar.

Camila y Marcos, cerca dentro de la casa de Gran Hermano.

A todo esto, mientras Camila hablaba de su interés, les pidió consejos a las demás chicas: "Diganme cómo le tiro onda, lo voy a intentar a partir de mañana", señaló. Julieta por su parte le recomendó que vaya despacio, probando con sentarse al lado suyo o acercarse más a él.

No obstante, hasta el momento Marcos no se mostró interesado por su compañera y este mismo patrón se repitió en varias oportunidades, incluso cuando fue vinculado con Julieta. Por su parte, Camila parece no rendirse y sigue en sus intentos por conquistarlo. Eso sí, cuando Romina le deslizó al salteño que la rubia se sentía atraída a él, el joven hizo caso omiso a todo y siguió como si nada. Camila y Marcos, ¿nace un nuevo amor en Gran Hermano?