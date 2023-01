Franco Bagnato reveló por qué se fue 10 años del periodismo y ahora decidió volver

Luego de exiliarse durante más de 10 años, se confirmó que Franco Bagnato retornará a la televisión. Es por eso que habló sobre los motivos por los cuales decidió estar tanto tiempo alejado de los medios.

De lunes a viernes de 13 a 14.30, Franco Bagnato retornará a la televisión desde NET TV, canal de aire activo desde fines del 2018. El programa al cual el conductor le pondrá su impronta es Toda la vida, el cual era conducido por Viviana Saccone, quien debió dejarlo.

"Me llamó Sebastián Beltrami, directivo de la señal, y me comentó que Viviana Saccone tenía que dejar el programa. Me dijo que venían charlando con la productora Andrea Chiarello la idea de llamarme. Fue una propuesta linda, yo me sentí a gusto, y arrancamos", reveló sobre cómo se dio su vuelta.

"Estoy muy contento y ansioso. Estuve 10 años alejado de los medios por diferentes circunstancias de la vida. Lo último que hice fue en Telefe fue Doctores. Después de eso, estuve enfocado en Radio Brisas, en Mar del Plata, y luego a mis tareas como senador provincial. Tenía ganas de volver a trabajar en la TV", admitió ansioso por esta nueva posibilidad.

Luego de estar 10 años alejado de la pantalla chica, Franco Bagnato deberá adaptarse a distintos métodos que fueron evolucionando. Sobre ellos opinó: "La TV está formidablemente diferente. Empecé a trabajar en los medios en los años 80 y atravesamos todos los cambios tecnológicos y de hábitos. El concepto de masividad cambió".

“Ahora, hay otra lectura, otra mirada. El fenómeno de las redes divide y agrega. Hoy hay una multiplicidad de pantallas. Por ahí, estás con el televisor y, al mismo tiempo, con las redes, estás con la computadora", mencionó sobre los cambios.

En lo que respecta al formato de Toda la vida, es consciente de que es él quien deberá adaptarse: "Es un programa que ya está al aire y están remodelando algunos aspectos para que tenga que ver más con el estilo mío. La idea es que sea un programa con los temas del día más historias de vida".

"Vamos a tener la noticia dura, el personaje del día, vamos a ir surfeando la realidad, con la mirada del programa y con mi personalidad", anticipó Franco Bagnato sobre lo que imagina será el inicio de su vuelta a la televisión.