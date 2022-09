Moria Casán reveló cómo es la relación con sus nietos: “No soy…”

A pocos días de haber cumplido 76 años, Moria Casán habló de su familia, pero más precisamente de su vínculo con sus nietos, Helena y Dante, los hijos de Sofía Gala.



La One aseguró que tiene una relación muy estrecha con los dos chicos. En ese contexto, luego de contar que fue a buscar a su nieta a una fiesta, reveló que como abuela es “muy exigente”.



“La otra vez la fui a buscar a Helena a una fiesta de adolescentes. No estaba muy chocha. No soy la abuela permisiva. Tengo que tener del lugar el teléfono, dirección, análisis de sangre, todo", sostuvo Moria.





Asimismo, la One contó cómo ejerció su rol de madre con Sofía Gala. “Con Sofía fui libre, pero controlada. Yo sabía siempre dónde estaba”, aclaró Moria Casán en diálogo con Implacables.



Anteriormente, en otra entrevista, la Diva había dado más detalles de cómo se lleva con Helena y Dante. Por ejemplo, cuando la niña cumplió 13 años, ella lo celebró con una publicación en Instagram en la cual expresó que “la perfección existe” y que “es vibración extrema, love extremo”.



Por su parte, sobre Dante, Moria comentó que “es un chico absolutamente original y creativo”, al mismo tiempo que le auguró un gran futuro en el mundo de la expresión artística, al asegurar que posee un enorme talento.





Helena es fruto del vínculo de Sofía con Diego Tuñón; en tanto que Dante llegó al mundo por la historia de con Julián Della Paolera. Los dos pequeños parecen estar encaminados por los genes.



Los dos nietos de Moria Casán ya hicieron su debut en la pantalla grande: Dante lo hizo en Alanis y Helena en La Vagancia, ambas películas en las que trabajó la madre de ellos, Sofía Gala.