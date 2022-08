Moria Casán liquidó a Susana Giménez con un durísimo apodo

La eterna rivalidad entre Moria Casán y Susana Giménez volvió a escribir un nuevo capítulo en esta escandalosa historia entre dos de las divas más importantes del espectáculo nacional. En esta oportunidad fue La One quien apuntó contra la diva de los teléfonos.

Todo comenzó cuando Tucho, el notero de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América, reveló que durante una charla que tuvo con la actriz le consultó sobre su relación con Susana, y Moria fue tajante, enviándole un extenso chat respondiendo a la consulta del notero.

"El level de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo ,ni en esencia, ni en conceptos, ni en nada después de más de cuarenta años, que me sigan comparando con la albina ahora charrúa, ni siquiera me enoja", dijo sin vueltas la ex vedette.

"Tengo una vida plena, hermosa, siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba, creo que soy más conocida por mi personalidad que por mis trabajos profesionales que tienen más de cincuenta años, y en este momento me encuentra en un rush óptimo, con dos sucesos sold out como Brujas y Julio César, si me preguntan por alguien en un reportaje, yo contesto, y cuando no es porque no me interesa", agregó Moria.

"Vivo contestando, así que córtenla con eso de que #YO apunto contra alguien. Hace años que viven de mis dixits y de toda mi impronta, que es de impacto, porque causa estupor por el desenfado y divierte, así que sigan usándome pero no abusándome y preguntando huevadas. Lo mejor para todos", cerró la diva.