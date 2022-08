La furia desatada de Moria Casán con un notero de LAM

Un móvil de LAM (América TV) fue al encuentro de Moria Casán para saber su opinión sobre la estafa que sufrió la cantante de cumbia, Rocío Quiroz, quien aseguró haber sido víctima del Dr. Andrés Sánchez Ibarra. El letrado fue recomendado a la cantante por la mismísima exvedette.

En el momento en el que el notero del programa que conduce Ángel de Brito le consultó a Moria sobre el delicado asunto, la diva negó rotundamente conocer al letrado.

"No tengo la menor idea quien es. Sólo recuerdo que cuando estaba en el jurado del Bailando, una persona se contactó conmigo, hizo de nexo, y me dijo 'hay un señor que se ofrece a hacerle la casa a Rocío'", comenzó expresando la diva.

Luego, Moria agregó que fue Rocío quien se puso de acuerdo con el abogado. "Le había dado un millón de pesos en materiales para la construcción de la casa. Yo se que llegaron a Chascomús, lo que pasó después, no se", se desentendió Moria.

Finalmente, a capocómica se mostró muy enojada con el periodista y disparó contra los medios de comunicación: "Son unos mala leche", dijo mirando a cámara. Enojada, la exvedette abandonó el móvil tildando de "lamentable" la nota. "No me rompan más las pelot..., y busquen mier... en otro lado que acá no la van a encontrar".

La cantante de cumbia sufrió la pérdida de su casa durante una fuerte tormenta en 2021. En ese entonces, la artista participaba en el Cantando (El Trece) y Moria -una de las jurados del certamen- le consiguió una millonaria donación.

Sin embargo, el pasado viernes en LAM (América) contaron que la cantante denunció a Sánchez Ibarra, el hombre que le donó el dinero, de haberla estafado.