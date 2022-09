Hace cuántos años conviven Iván de Pineda y su novia Luz Barrantes

El amor no se rige por mandatos u obligaciones, ni normas, ni estereotipos. Simplemente se vibra y se atraviesa. Iván de Pineda construyó una pareja con sus rasgos distintivos con Luz Barrantes, con quien lo une un lazo inquebrantable hace más de veinte años. Dentro de sus singularidades, se encuentra el tiempo en que viven bajo el mismo techo.

El famoso conductor de televisión y la hermana de Martín Barrantes, el ex esposo de Pampita, se conocen de toda la vida, literalmente, dado que a partir de los doce años que sus caminos se cruzaron, así compartieron el mismo colegio y también el grupo de amistades.

Con la carrera de modelo internacional que lo catapultó a todo el planeta, con una infinidad de viajes por el mundo, Iván y Luz encontraron una vuelta de rosca para cuajar, para articular sus agendas y para que el noviazgo continuará latente, vivo y sólido.

En ese sentido, de Pineda y Barrantes siempre se eligieron mutuamente, se respetaron y pudieron vivir a pleno su historia romántica. Tras muchos años de relación, los tortolitos dieron el paso de convivir, de arrojarse a la aventura de compartir la cotidianidad y el día a día recién en 2018.

De esta manera, los novios transcurren cada una de sus jornadas juntos hace apenas cuatro años, pero ya manifestaron que todo marcha viento en popa y que supieron hallar el modo para cohabitar el mismo espacio con total éxito, más allá de las características propias de ese modo de vida.

La pregunta que siempre ronda en torno a los novios se vincula con la posibilidad de caminar por el altar, de sellar el amor en lo legal. En ese aspecto, Iván explicó hace un tiempo: “Hicimos la lista de invitados y eran como mil personas, y era pagar un montón de plata".

En la profundización de esa determinación de la pareja de no experimentar el casamiento, de Pineda fundamentó: “El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales".