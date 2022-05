Donde nació la mala onda entre Pampita e Iván de Pineda

Carolina Pampita Ardohain le escapa a las peleas, pero esta vez le resultó muy difícil. Siempre fue un rumor a voces que su mala onda con Iván de Pineda estaba en el aire, pero ella se hacía "la tonta".

Sin embargo, en la entrega de los Martín Fierro quedó más que claro que la mujer de Roberto García Moritán no quiere saber nada con el conductor de Telefe, a quien no quiso mirar a la cara.

Todo se dio en la alfombra de la gala de premiación de los Martín Fierro, en el hall del hotel Hilton de Buenos Aires. Allí, De Pineda junto a Paula Chaves iban recibiendo uno a uno a los invitados. Pero la cosa se puso tensa cuando apareció Pampa con un vestido hermoso.

Carolina no lo miró ni un segundo a la cara y realizó toda la entrevista con Paula Chaves, donde dio detalles de la ropa que usó en una noche muy especial para ella, que fue acompañada a los premios por primera vez con Ana, justo en el día que su hija Blanca hubiese cumplido 16 años.

"Este es un vestido que usó Norma Aleandro cuando ganó el Oscar por La Historia Oficial en 1986. Es de Elsa Serrano. Le había prometido a ella usar uno de sus vestidos en una gala y no se pudo. Así que ahora sus hijas me cedieron este, por lo que estoy muy agradecida. Bueno, son las vueltas de la vida que ella esté finalmente conmigo y nada más y nada menos que en estos Martín Fierro", declaró Pampita.

La charla se extendió por pocos segundos (como con casi todos los invitados), pero Pampa eligió hablar siempre con la mujer de Pedro Alfonso, casi cómo dándole la espalda al conductor de Pasapalabra.

De Pineda está en pareja hace muchos años con Luz Barrantes, la hermana de Martín, el primer marido de Pampita, con quien terminó perdiendo un juicio de divorcio millonario. Desde allí dicen que hay mala onda.

Pampa, como siempre, intentó el año pasado bajar los decibeles en la charla con Angel de Brito, pero pocos le creyeron. "¿Con Iván se odian?", le preguntó Ángel. "No, para nada", contestó sin vueltas Pampita.

"Porque siempre estuvo ese mito, como en un momento fueron familia...", le recordó el periodista. A lo que Pampa respondió: "Sí, fuimos familia en un momento".

"Siempre estuvo el mito de que no se bancaban", insisto el conductor. "No, no, no e Iván era mi amigo antes de haber sido familia. No tengo enemigos", aseguró la modelo, quien en esa nota reveló que con su primer esposo nunca más volvió a cruzarse y que no guarda rencores ni arrepentimientos porque todas las decisiones que tomó en su vida fueron "con buena intenciones".