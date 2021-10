Curioso motivo: por qué Iván de Pineda lleva 22 años de novio y no quiere casarse

Pocos saben que Iván de Pineda lleva 22 años en pareja. Aunque su trabajo como modelo en sus comienzos y su exitosa carrera como conductor lo ubican como un personaje destacado de la farándula nacional, poco se sabe sobre su intimidad. Es por eso que sus últimas declaraciones sorprendieron a más de uno, al revelar los motivos por los cuales tomaron la decisión junto a su novia Luz Barrantes de no casarse todavía.

Mientras se desarrollaba uno de los juegos en Pasapalabra, el programa que conduce en Telefe, uno de los participantes le preguntó cuándo pensaba dar el paso y contraer matrimonio. "Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir", reveló, sorprendiendo a todos en el estudio con su respuesta.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el ex modelo se refiere al tema de su casamiento. Durante una entrevista con Florencia Peña en Flor De equipo (Telefe), la actriz le preguntó: "¿Es verdad que no quiso casarse porque la fiesta le iba a salir mucho dinero?". Rápidamente la figura de Telefe negó los rumores: "Pasa que invitaría a todos los que me invitaron a su casamiento y también tengo muchos amigos", explicó.

Iván de Pineda y Sol Barrantes se conocieron cuando tenían 23 años. Pasaron 20 años para que decidieran en 2018 dar el paso de apostar a la convivencia. "No me casé todavía. Hace casi 22 años que estoy en pareja, más del 50 por ciento de mi vida. Después de una vida tan ecléctica, con tantos viajes, es muy importante tener cotidianidad y sobre todo encontrar a una persona que me haya acompañado", agregó al final de la entrevista.