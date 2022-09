El comentario de Valeria Mazza en una entrevista por el cual fue acusada de "machista"

Durante una entrevista, Valeria Mazza deslizó un comentario sobre la crianza de sus hijos que desató una polémica en la redes sociales. Varios usuarios acusaron a la modelo de "machista" por sus dichos en una nota que brindó a Infobae.

"Soy re mamá de varón. Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos pero…", anticipó Valeria Mazza en diálogo con María Laura Santillán.

En tanto que sobre el nacimiento de su única hija, la entrevistada aclaró: "Yo deseaba tener un hijo varón. Tuve hijos varones, uno, dos, tres, y bueno, fui por mi cuarto hijo, varón, mujer, lo que sea. No era que yo buscaba la nena hasta que viniera. Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta. Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones".

Luego llegó el comentario de Valeria Mazza que desató la polémica. "No me quiero meter en líos pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer. Entonces como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer", aseguró.

Para profundizar que lo que dijo tiene que ver con su experiencia personal, Mazza sumó: "Esta fue mi experiencia. Varones simples, súper deportistas, muy compañeros, respetuosos. La mujer, mucho más sedentaria, más de hablar. Bueno, soy bastante charleta también con lo cual es ta, ta, ta".

Las críticas a Valeria Mazza no tardaron en llegar con múltiples cuestionamientos en las redes sociales. "El discurso de Valeria Mazza atrasa por lo menos 10 años y poco colabora en la construcción de igualdad", "Valeria Mazza es la definición de las mujeres que odian a las mujeres", "Una nota a Valeria Mazza de 1989... donde ella explica que...ah ¿Es de este año? ¿Actual? Ay, Valeria"; fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo.