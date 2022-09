Ricardo Montaner advirtió a los finalistas de su equipo en La Voz Argentina

La Voz Argentina se posicionó como uno de los programas más vistos de la televisión argentina y no hay quien no esté atento de lo que sucede emisión tras emisión. El ciclo de Telefe se encuentra en sus instancias y finales y hay mucha expectativa en lo que ocurrirá en sus últimos días. En breve, habrá un nuevo ganador y tanto Ricardo Montaner, como Lali, La Sole y Mau y Ricky quieren que sea un participante de su equipo.

En la última emisión, quienes se lucieron delante de las cámaras fue el team del intérpete de 'La gloria de Dios'. Fue él mismo quien abrió la noche cantando 'Quisiera' junto a los concursantes. Al finalizar la velada, le dijo adiós a tres.

Quienes continúan en carrera y pasaron a los cuartos de final son: Elías Pardal, Naiquén Galizio, Emanuel Cerrudo y Julia Ferrón. Al final del programa, Montaner subió a saludarlos y les hizo una dura advertencia delante de las cámaras del canal de las tres bochas.

"¡Ese es mi equipo, ahora más que nunca los necesito en armonía!", comenzó diciendo y agregó: "Yo sé que hay dos de este equipo que no se llevan bien y que enciende rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo tenga armonía porque eso no me gusta y como no mejore lo voy a decir en público. ¡Adelante el team Montaner, carajo".

Ricardo Montaner

Telefe ya se encuentra preparando el ciclo que reemplazará a La Voz Argentina en el prime-time. Será ¿Quién es la Máscara?, el exitoso reality en el que celebridades de distintos ámbitos suben al escenario para cantar disfrazados mientras un grupo intenta descubrir su identidad. En Argentina ellos serán Natalia Oreiro, Karina La Princesita, Roberto Moldavsky, Lizy Tagliani y Wanda Nara.