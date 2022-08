La incómoda situación que vivió Florencia Peña luego de que se filtrara su video privado

Años atrás, Florencia Peña se vio expuesta luego de que le hackearan el celular y alguien filtrara un contenido privado suyo. "Me sentí absolutamente acusada, denigrada como mujer y también sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad", señaló en ese entonces.

Este fin de semana, la actriz estuvo en el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe y recordó el episodio que le trajo varios dolores de cabeza. Además, contó la incómoda situación que vivió en un aeropuerto a raíz de la viralización del material.

"Apenas se había filtrado mi video, yo me tomo un avión y me voy a la m****. Entonces, llego al aeropuerto y me agarra un puertorriqueño entrando a Los Ángeles. Me preguntó cómo me llamaba y le digo, después me preguntó qué hacía y le dije 'soy actriz'. '¿De dónde? Ah de Argentina. A ver, ¿te puedo googlear?', me dice y le digo que sí", indicó al aire.

Y agregó: "Yo estaba parada y no veía lo que él veía. Yo no me googleo nunca en la vida, no quiero saber ni qué hay. Puso 'Florencia Peña' y empezó a horrorizarse. Yo no sé si vio el video, los links de video o la cantidad de noticias que hacían referencia a eso. El tipo miraba y en un momento me dice '¿vos actriz de qué sos?'".

Finalmente, Peña expresó: "Le dije 'soy actriz y tuve un problema' y en un momento me vi dándole explicaciones a un puertorriqueño... y le dije 'nada, quilombos, cosas que me pasan'. El tipo no paraba de googlear y yo decía '¿por qué me googlea?'".