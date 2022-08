Flor Peña opinó sobre el escándalo de Wanda Nara y puso en duda a la mediática

Esta semana, se filtró un audio de Wanda Nara donde asegura estarse separando de Mauro Icardi. "Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”, se la escucha decir en el mensaje de voz que sacó a la luz LAM.

La noticia generó un gran revuelo y no hubo quien no opinara sobre la relación de la mediática y el futbolista. Una vez más, ambos se posicionaron en el centro de todas las miradas, al igual que, meses atrás, cuando se supo que él mantenía un diálogo fluido con la China Suárez.

Una de las que opinó sobre lo que está ocurriendo es Florencia Peña en LPA, el ciclo que conduce en la pantalla de América TV. "Para mí, Wanda, cada vez que viene a la Argentina quiere que se hable de ella", lanzó la actriz al aire sin vacilar un instante.

Diego Ramos la secundó y señaló: "Todo el lío que se armó con ella, con Mauro y con la China Suárez el año pasado, tuvo un gran perfil. Wanda está acostumbrada a grandes perfiles. No va a separarse bajita de sal, con bajo perfil".

Wanda Nara y Mauro Icardi

Matilda Blanco, expresó: "Ella viene a hacer campaña, las fotos de su marca. Lo que no entiendo es que con su gran perfil por qué no lo hace allá, para darle otra impronta a la marca".

Noticias Relacionadas Por qué Señorita Bimbo se bajó del programa de Florencia Peña

Por último, Peña dejó bien en claro lo que pensaba, fue contundente y puso en duda a la mediática. "Para mí fue una movida de prensa. Para mí no están separándose", cerró el tema.