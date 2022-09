El tatuaje que se borró Morena Rial

No son días fáciles los últimos en la vida de Morena Rial, marcada por situaciones muy tristes y angustiantes que tuvieron como punto máximo de dolor la pérdida de su embarazo, un episodio sin dudas muy triste.



Como la hija de Jorge Rial viene atravesando situaciones muy fuertes y que la marcaron, casualmente decidió tapar recuerdos que llevaba en la piel con algunos tatuajes, en referencia a los últimos acontecimientos en su vida.



A raíz de esa situación, tal vez haya sido el desencadenante de su separación, después de cuatro meses de relación con Maximiliano Bertorello, más conocido en el mundo de la música como ”El Maxi”.





Con el cantante, Morena iba a convertirse en madre por segunda vez. Pero, luego de eso, una serie de situaciones fueron trasladando su nombre de los medios de espectáculos a registros policiales.



Sucede que en Córdoba, en donde estaba viviendo, fue acusada de destrozar un auto en compañía de dos amigas. Incluso, la señalan como autor del robo de las patentes. Sin duda, cuestiones muy graves.



Las filmaciones fueron pruebas suficientes para que quedara imputada la hija de Jorge Rial. Tal vez por eso, como un intento de dar vuelta la página, Morena se realizó un nuevo tatuaje. Se hizo unas flores celestes. Cuando le preguntaron el motivo, dijo que fue para taparse un nombre que tenía y que ya no quería volver a ver.





Si bien no dio detalles y no dijo cuál es el nombre en cuestión que buscó borrar de su piel, resulta bastante lógico que se trate de una historia a la cual Morena Rial quiera ponerle un cierre definitivo.



En 2018, se escribió el nombre de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo Francesco. Pero no fue el único nombre que se tatuó, sino que un tiempo más atrás, con Martín Casar implementó la misma muestra de amor. Asimismo, también lo hizo con El Maxi, su última pareja.