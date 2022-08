La crítica del ex de Morena Rial tras el robo: “Si estaba conmigo…”

En los últimos días, Morena Rial se vio envuelta en un verdadero escándalo policial a la salida de un boliche en Córdoba, situación que tuvo un efecto colateral, ya que terminó impactando a su ex pareja, El Maxi.



Cuando la lógica hubiese indicado que evitaría referirse al tema en cuestión, el cantante cordobés, que se separó hace pocas semanas de la hija de Jorge Rial, se expresó al respecto sobre lo sucedido.



De manera muy picante y con algo de indirecta hacia Morena, El Maxi remarcó que si hubiese estado con él, “seguramente no le hubiese pasado lo que le pasó” a la hija de Jorge Rial a la salida de ese boliche.





“Yo trato de no meterme en esas cosas. Tal vez si estuviera conmigo no hubiese pasado lo que pasó. No sé bien lo que ocurrió. No sé si le pintaron los dedos o no. Nosotros hablamos, pero no de cosas íntimas. No puedo reclamarle nada”, comentó.



“Si te digo te miento porque desconozco lo que pasó. Yo a la noticia la vi tarde. Ella tuvo un problema con el auto y me habló por eso. Yo le di una mano”, contó el cantante en diálogo con Juan Etchegoyen, en Mitre Live.



“No sé bien y tampoco le pregunté. Es algo que no me corresponde. No me meto y prefiero hacerme a un lado”, sostuvo El Maxi, que volvió a aclarar que no habló con Morena sobre lo sucedido.





Hace unas semanas, Alejandro Cipolla, el abogado de la hija de Jorge Rial, habló sobre el estado de ánimo de la joven tras la separación. “Yo la vi dentro de todo bien, está dolida. Es una separación. Aparte, estuvo la pérdida de un bebé, es una sumatoria de todo”, comentó.



“El tema de haber perdido el bebé le afectó muchísimo y acá se hace toda una confusión. Por ahora es todo muy prematuro y hay que ver si la separación es definitiva”, agregó el abogado, dejando la puerta abierta para una reconciliación.