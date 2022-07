Por qué More Rial defendió a El Maxi tras su separación

More Rial no está teniendo un buen año. Y es que, la famosa encontró el amor en los brazos del cantante El Maxi y se quedó embarazada. Sin embargo, en el cuarto mes se conoció que perdió el embarazo. Fue Laura Ubfal quien dio a conocer y fue destrozada por Jorge Rial.

"Les agradezco mucho la preocupación. Está bien mi hija, y es todo lo que voy a decir, que está bien. No a algunos que aprovecharon esta situación para comprar información sobre algo delicado. Es tan HDP el que la vende como el que la compra. Sobre todo una mujer hablando de otra mujer", reveló.

Y continuó muy dolido por el mal momento que pasó con su hija y el nieto que esperaba ansioso: "Nada más que esto voy a decir. Les agradezco sinceramente, por sé que lo hacen de corazón porque quieren saber cómo está Morena. Ella está bien, dentro de todo, está bien. Gracias".

Semanas después decidió tomar distancia de su novio. Fue Juan Etchegoyen quien lo reveló: "Morena Rial se separó de El Maxi. Lo cierto es que este fin de semana decidieron separarse. No conectaban, estaban en tiempos distintos. No saben si es definitivo". Ahora bien, quien habló en el momento fue el cantante.

"Estamos separados. No voy a hablar por el momento, las cosas cuando recién pasan uno está enojado y caliente, por ahí uno dice cosas que no tiene que decir, no es lo conveniente. Es por una cuestión de prudencia, respeto y caballerosidad", sentenció el cordobés ex pareja de Rial.

No todo quedó ahí porque continuó: "Por lo menos yo no tengo ganas de hablar, cuando tenga ganas de hablar lo voy a hacer con vos". Ahora bien, More hace algunas horas mediante un vivo lanzó: "Dejen de bardearlo (El Maxi) ¡Ya está, stop! Me cansé… hablemos de otra cosa".

"No entiendo por qué se empeñan en hablar mal de él. No van a lograr que yo terminé hablando mal de él, porque no tengo nada malo para decir. Él dice que me hago la superada, pero no me voy a poner a llorar en un vivo a decir todas las cosas ¡NO! O sea, nos separamos ya está", expresó.

Y finalizó la influencer: "Chicos, yo sé lo que dijo Maxi y lo qué. Y si quiere estar con minas, está en su derecho… Y si yo quiero estar con pibes, estoy en mi derecho. Nos separamos porque terminó. No hay un motivo en específico, como para decir que pasaron cosas".