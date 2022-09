De qué trabaja Andrea Estévez en Miami tras abandonar el país

Hace tiempo que Andrea Estévez decidió patear el tablero. Es que luego del fuerte conflicto con Juan Manuel García, padre de su hija, con quien tiene un juicio en curso por la manutención, eligió vivir en Miami junto a su hija y madre. Pero, ¿A qué se dedica hoy en día?

Lejos quedaron aquellos días de actuación y baile en la televisión argentina, para Andrea. Sucede que tras la dura ruptura con su ex pareja y el juicio que mantienen en curso, su vida cambió de rumbo. Ahora vive en Miami, incursionando en el negocio de las importaciones.

"Nada que ver con lo mío, pero soy importadora. Estoy trayendo, haciendo negocios. Acá me pintó hacer negocios más que lo artístico", relató respecto a su nuevo trabajo alejada de los escenarios y las cámaras.

En diálogo con Toda la Vida, reveló algunos detalles acerca de qué es específicamente lo que importa: "Saqué licencia de importación y estoy trayendo una bodega de Argentina para acá, ya tengo contrato, tengo oficina…”.

Vale recordar que el vino argentino es de los más codiciados en todo el mundo. Es por esto que, a la hora de iniciarse en lo que son las importaciones, se animó a apostar fuerte en este rubro a la espera que dé sus frutos.

Pero esto no es todo para Andrea Estévez porque la moda, que es lo que siempre le interesó, no deja de estar presente en su vida. "Y saqué mi marca acá de carteras y zapatos, la cual se llama Hannah by Andrea Estevez. Por ahora hago venta online y estoy con ganas de poner un stand en alguno de los shoppings", explicó acerca de sus proyectos.

"Estoy con 200 millones de trabajos. No puedo más. También, puse un departamento para rentar a turistas”, contó en lo que respecta a cómo pasó a ganarse la vida una vez que se alejó de los medios.

Los motivos por los que decidió irse de Argentina y pasar a hacer negocios tienen que ver con su padre, quien inició una sociedad en Miami. Sin embargo, cuando él falleció quedaron temas pendientes y ella decidió irse para allí junto a su madre para solucionarlos juntas y meterse de lleno en esta nueva vida.