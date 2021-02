El desesperante ataque de pánico que sufrió Andrea Estévez en Miami

Un tiempo atrás, Andrea Estévez decidió dejar sus compromisos en Argentina, cerrar su casa e instalarse en Estados Unidos junto a su madre y Hannah, su hija de tres años. Se encuentra allí resolviendo negocios que dejó su padre antes de fallecer. Además, aprovechando que Juan Manuel García, el papá de su niña vive en La Florida, avanza en el juicio que lleva adelante contra él por no hacerse cargo económicamente de la pequeña.

Ahora, en diálogo con Revista Pronto, la actriz contó que sufrió un desesperante ataque de pánico en la puerta de un supermercado en Miami. Se encontraba en el auto con su niña cuando apareció el trastorno de ansiedad. “Mamá, me muero… cuidame a Hannah”, expresó en ese momento.

Al notar lo que le estaba ocurriendo, implementó un consejo de su psicóloga. "Me dijo que en una situación de pánico fuerte corriera a buscar hielo y me pusiera en las manos y en la cara porque te alivia el sistema nervioso", señaló. "Me metí corriendo al supermercado. Así llorando como estaba, fui a una heladera de las que tenían jugos, saqué hielo y me puse en las manos…De a poco me fui calmando", contó.

Posteriormente cuando pudo volver a tomar el control del auto se dirigió hasta la casa de una amiga que se encontraba cerca. "Necesitaba saber que estaba con alguien que me ayudara con mi mamá y mi nena, si a mí me pasaba algo", detalló.

Estévez también se refirió al origen de estos episodios. “Los síntomas existen pero es la cabeza la que empieza a programar la muerte. Y lo que a mí me pasó es que mi viejo murió tomado de mi mano y me quedó la forma en que murió… Cuando tengo un ataque de pánico siento que lo revivo”, indicó.