Ricardo Darín blanqueó cuánto decide su mujer Florencia Bas en su trabajo

Cada paso en la carrera de Ricardo Darín parece digitada para lograr el éxito. Así fue como Darín pasó del rótulo de galán de telenovela de la tarde a ser el actor argentino más famoso y reconocido en el mundo, con una carrera en la que los premios y distinciones se acumulan año a año.

Pero detrás de cada decisión laboral, siempre hubo alguien contribuyendo con su ojo crítico: Florencia Bas, su esposa. Así lo dejó en claro el actor de Argentina, 1985, el film de Santiago Mitre que desde su presentación cosecha aplausos y premios, como el del Público en el Festival Internacional de San Sebastián.

Y mientras Ricardo sueña con la posibilidad de volver a ganar un Oscar con esta película, señaló la importancia clave que tuvo Bas, su compañera hace 34 años, al momento de aceptar el desafío de ponerse en la piel de Julio César Strassera, el fiscal a cargo en el Juicio a las Juntas militares.

"Es muy difícil que yo haga un proyecto sin tener su mirada, es una gran productora", le aseguró a Catalina Dlugi en su ciclo Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, cuando la periodista le preguntó acerca de cómo elige las películas, teniendo en cuenta la cantidad de propuestas para la que es convocado, tanto en el país como en el extranjero.

Ricado sólo tiene elogios para su mujer: "Es elevadísimo el valor que tiene ella en muchos sentidos, es una compañera inimaginable, increíble, además porque para mí su mirada, su enfoque de las cosas, es tan incisiva, tan clara... “.

“En los últimos años no me subí a un proyecto sin que ella lo haya leído y no te digo aprobado, porque algunas cosas que hice no le gustaron", reconoció el papá del Chino y Clara. En ese sentido, Darín hizo una distinción a la hora de destacar el lugar que ocupa Florencia, a quien conoció cuando tenía 30 y ella 18, en plena Calle Corrientes, en 1988, mientras él aún estaba de novio con Susana Giménez.

“A mí no me gusta decir que me acompaña, ella me arrastra pero en el buen sentido, hacia adelante. Es una mujer muy valiente que muchas veces me ha empujado a hacer cosas que alguna vez tuve dudas", indicó.

Tiempo atrás, el actor de El secreto de sus ojos señaló cómo hace con su pareja para seguir juntos y tan bien después de más de tres décadas juntos: “Nos queremos mucho, nos divertimos mucho y compartimos casi todo. Esa es la clave de nuestros 30 años. Respetar nuestras propias individualidades”.