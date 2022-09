La China Suárez recordó su increíble experiencia paranormal: "Salté por la ventana"

En la previa del estreno de una nueva película, llamada “Objetos”, La China Suárez pasó por el programa El Hormiguero, un popular ciclo de entrevistas en donde sorprendió al recordar un extraño e increíble fenómeno paranormal que vivió hace unos años.



Si bien la actriz argentina recordó la extraña experiencia entre risas, al revelar los detalles de la misma, lejos pareciera haber estado de tratarse de un momento cómico, más bien espeluznante.



“Quiero decir primero que yo conté esta anécdota durante mucho tiempo como algo gracioso, hasta llegué al psicólogo y me dijo: ‘Dejá de contarlo como algo gracioso porque en realidad es grave’”, empezó relatando La China.



“Para mí tiene algo de anécdota porque, en ese momento, mis amigos y mi familia me lo festejaron mucho”, reveló la actriz, antes de adentrarse en los detalles, luego del que el entrevistador la invitara a hablar sobre su experiencia.



“Estaba durmiendo sola con mi hija, que ese momento tendría tres meses, y escuché un portazo en la planta de abajo de la casa. Y dije: ‘Vinieron por nosotras’. No se me ocurrió mejor idea que abrir la ventana. Yo estaba durmiendo en bombacha y salté por la ventana porque tenía que pedir ayuda”, contó.



“Salté un piso por la ventana. Empecé a llamar a los vecinos y a seguridad. La imagen era un poco fuerte porque yo nunca me percaté de que seguía en bombacha. Tuve que entrar cuerpo a tierra por una ventana pequeña que había con el de seguridad atrás”, agregó La China.





Finalmente, cuando se encontraban nuevamente en el interior de la casa, descubrieron que no había nadie allí. “Además, había una botella de agua de dos litros que yo había dejado en el centro de la mesa tirado en el piso, explotada”, añadió la actriz.



“No tengo gatos y los perros no llegaban a subirse”, concluyó la historia La China Suárez, ante el silencio de los presentes, a quienes les aseguró que esa es una sola de las tantas experiencias paranormales que vivió.