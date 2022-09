Viviana Canosa anunció cuándo y dónde hablará tras su polémica baja de A24

Este sábado, Viviana Canosa anunció que hablará por primera vez desde su polémica baja de A24. La conductora dio la noticia a través de sus redes sociales y hay gran expectativa por sus palabras.

"A un mes de la censura. Este martes 23 hs hablo. Instagram Live", escribió Canosa para comunicarle a su seguidores en dicha red, que ascienden a casi un millón, que a través de un vivo romperá el silencio tras su salida de A24.

La periodista dio por finalizado su programa Viviana con vos el viernes 5 de agosto, después de un escandaloso episodio en el que acusó censura por parte de las autoridades de A24.

Según trascendió, desde la señal de noticias le habrían impedido emitir un informe crítico sobre el ministro de Economía Sergio Massa, motivo por el cual Viviana Canosa decidió dar por terminado su ciclo argumentando “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

Sobre el momento en que se produjo la ruptura entre Canosa y A24, la panelista Karina Iavícoli, contó en su momento en Socios del Espectáculo (El Trece): "Ella el viernes llegó al canal como siempre y cuando llega, baja Mariano, el gerente comercial del canal, y le dijo: 'Ese video no lo vas a pasar, no vas a podés poner ese tape de Massa al aire'. Ella dijo que sí lo iba a pasar y como le dijeron que no, dijo 'bueno, entonces me voy'. Le dijeron que la esperaban el lunes y les dijo 'no me esperen más, porque no voy a venir más'".

Tras algunas semanas de negociación, finalmente Viviana Canosa logró rescindir su contrato. "¡Esta tarde y de común acuerdo rescindí mi contrato con A24!", contó la comunicadora desde sus redes sociales.