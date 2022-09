El inesperado reclamo relacionado con Mirtha Legrand que le hicieron a Marcela Tinayre en un móvil

Durante un móvil que brindó para LAM (América), Marcela Tinayre quedó en medio de una inesperado reclamo relacionado con Mirtha Legrand por parte de una mujer que pasaba por el lugar y le hizo un llamativo planteo a la entrevistada.

Tras ser develada en ¿Quién es la Máscara? (Telefe), Marcela Tinayre dio algunos detalles sobre su participación en el programa que conduce Natalia Oreiro. La conductora habló entre otras cosas del rígido protocolo para proteger que no se filtre la identidad de los participantes del big show.

“Así me buscaban en casa, yo subía al remis y después me la levantaba un poco para respirar. Después llegaba, me iba al camarín, ahí te visten. Del camarín te llevaban al piso, entre tres porque no podés ni moverte”, contó Tinayre.

Durante la entrevista, a una vecina que pasaba por el lugar le preguntaron si sabía la identidad de la entrevistada, que estaba con el buzo y la máscara que le ponen hasta el ingreso al camarín de ¿Quién es la Máscara?

Sin dudar, la mujer comentó con picardía: “Amo a Las Rubias, aunque ahora las rajaron. Se siguen juntando a tomar el té, ¿No? Amigas son amigas, pero había problemas de conexión ahí”.

Luego, la vecina en cuestión no dudó en expresar su rechazo a la conducción de Juana Viale en los almuerzos que históricamente lideró Mirtha Legrand. “Tenías que ser vos en los almuerzos, yo te banco a vos”, disparó en favor de Marcela Tinayre.

Entonces la madre de Viale remarcó que Legrand sigue al frente de uno de sus ciclos. “No, pero está haciendo la noche. No sabes ni qué hace tu familia”, recriminó la mujer

Entre risas, la inesperada interrupción del móvil que incluyó un pedido relacionado con el programa de Mirtha Legrand, terminó a pura complicidad entre la transeúnte y Marcela Tinayre.