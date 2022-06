Marcela Tinayre confesó la verdad sobre el vínculo entre Mirtha Legrand y Adián Suar: "No hay ninguna..."

Mientras continúa la incertidumbre por el regreso de Mirtha Legrand a la televisión al haberse caído momentáneamente las negociaciones con El Trece, Marcela Tinayre se refirió a las versiones de una supuesta tensión entre su madre y Adrián Suar.

Con cautela, Tinayre advirtió que Nacho Viale cuida los intereses de Legrand en la negociación, y además remarcó que la diva no está enojada con Suar ni con las autoridades de El Trece.

Tras asegurar que lo más probable es que los programas de Mirtha Legrand desembarquen en otro canal, Marcela Tinayre expresó categórica en un móvil de Intrusos (América): “Chicos, están haciendo un océano de la nada misma. Mi mamá es amiguísima de Adrián Suar, amiguísima. Codevilla la llamaba todos los días; no sé cómo será hoy pero todos los días así que no inventemos”.

Además, Marcela contó que no sabe mucho más que lo que circula en los medios, pero se encargó de desmentir algunos rumores sobre la frustrada vuelta de Mirtha a la pantalla chica.

La conductora también se encargó de aclarar los tantos respecto a algunas confusiones que involucran a su hija, Juana Viale. “Yo no sé nada. Esto es una cosa que maneja mi hijo. Las cosas se dieron así, no se adelanten. Escuché cosas como: ‘bueno, por ahí no la querían a Juana’. Acá son dos las conductoras que se están vendiendo. Alguien dijo que cuando estaba Juana la publicidad valía menos, ¿quién dijo eso?, ¿de dónde salió eso? Mentira.

Por otro lado, Marcela Tinayre dejó en claro que no hay enfrentamiento entre Mirtha Legrand y Adrián Suar. "También se dijo: ‘la guerra de Mirtha con Suar’, no hay ninguna guerra. Mamá adora a Adrián, se conocen de toda la vida”, subrayó.

Finalmente, sobre las versiones de que Nacho Viale habría pedido un alto porcentaje de aumento respecto al año pasado, Tinayre aseguró: “Que ofrezcan las cosas que quieren ofrecer desde un principio, que haya claridad. Del canal no había respuestas. Se pidió de acuerdo a la inflación. Sé que hay programas que bajaron línea y dijeron un montón de cosas pero bueno, no se pusieron de acuerdo; se irán a otro canal. Nada más que eso”.