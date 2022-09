Denuncian a Wanda Nara por una grave estafa en las redes sociales

Escándalo que Wanda Nara ve dando vueltas, escándalo que protagoniza. Así parecen ser los días de la empresaria, que anunció hace unos días la separación con Mauro Icardi, con quien no parece estar todo cerrado.



Hace unas semanas, en medio de un vivo de Instagram, le reclamaron a la mediática desde Miami por un canje de unos departamentos. Y, al parecer, no sería el único, ya que ahora se presentó una nueva denuncia.



El periodista Juan Etchegoyen reveló que una trabajadora le hizo llegar su pésima experiencia con Wanda Nara por un canje que habían acordado y que ella nunca cumplió, al igual que había sucedido con los departamentos de Miami.





“Me cuentan que la empresa perdió más de 100 mil pesos por esta situación. Estamos hablando de gente laburante. Por ahí no se enteró o no le quisieron decir. Estamos en las puertas de un escándalo sin precedentes”, contó el periodista en Mitre Live.



Johanna Kevorkian, emprendedora y dueña de la marca “Valenita”, realizó su descargo contra Wanda. “Esto es un tema que muchas personas nos avisaron en su momento. Arreglé un canje con su entorno, le dimos los productos y nunca nos etiquetó ni subió nada”, contó.



“Esto surgió con mi hija porque ella me pidió si podíamos llevarle a Wanda las colas de sirena. Fuimos al shopping cuidando abrió su loca. Le hice caso y fuimos juntas a verla. Ahí me encontré con las personas que la acompañaban y ahí hablamos para hacerlo. Me dijeron que estaba la posibilidad de que nos etiquetara. Entonces me puse a armar un pedido grande, más de 100 mil pesos perdí”, agregó Johanna sobre el arreglo con Wanda Nara.





“La realidad es que no lo hice por ningún propósito. Fue algo natural que se dio. Mi nena me dio la idea y fuimos a decirle. Después vemos que los portales hablaban del medio día de Francesca por mi regalo. Y ella nunca nos arrobó. Le armé un paquete para cada una de sus hijas y hasta le mandé a Wanda y a Mauro, y a los nenes. No quería dejar afuera a nadie”, explicó.



“Nosotros nos somos mezquinos como marca. Hicimos una inversión y no tuve ganancias ni rédito. Pensé que en el momento no lo iba a mostrar porque estaba a full con su marca. Pensé que lo iba a hacer más adelante, pero nunca llegó nada. Y me tocó lo sentimental porque mi nena empezó a preguntarme por qué no nos etiquetó. A veces se gana y a veces se pierde, le dije. Le tuve que explicar lo que pasaba a mi hija. Esperaba algo, algún agradecimiento que el entorno me prometió”, cerró Kevorkian.