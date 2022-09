Benjamín Vicuña contó por qué no tendría más hijos

Benjamín Vicuña estuvo como invitado en Almorzando con Juana Viale, donde se abrió para hablar íntimamente, tanto que se animó a referirse a la posibilidad de volver a tener un hijo en el futuro.



El actor chileno es padre de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita; y de Magnolia y Amancio, quienes llegaron al mundo por la historia que tuvo con La China Suárez.



Sucede que, en pleno almuerzo, Juana Viale le lanzó una picantísima frase por la cantidad de hijos que tiene el actor. En ese momento, Vicuña dejó bien en claro que solo dejará de tener hijos por una llamativa razón.

Benjamín Vicuña y sus hijos.

“¿Vas a tener más hijos? ¡Cortala!”, le dijo Juana Viale, con un tono de humor, a Benjamín, quien contestó: “¿Y vos?”. Allí, Juana no esquivó la repregunta. “¡Hay que alimentar a los pibes!”, le respondió ella. “Va a depender del dólar, básicamente”, reconoció el actor.



Hace unos días, Vicuña estuvo en el programa de Florencia Peña en América y, con la buena onda que lo caracteriza, habló de su relación con la prensa y de la posibilidad de enamorarse una vez más.



“No me puedo hacer la víctima, pero a veces se pasan ciertos límites. Ahí uno se enoja, se calienta, pero trato de seguir. Pero tampoco me siento perseguido”, comentó sobre cómo lo tratan los periodistas.





Asimismo, sobre sus ganas de volver a estar en pareja tras terminar su relación con Eli Suluchin, con quien estuvo en pareja durante casi ocho meses, el actor sostuvo: “Yo entiendo la vida en pareja. Soy muy romántico”.



Además, le preguntaron a Vicuña si existiría la posibilidad de conocer a una mujer a través de una aplicación de citas. “No tengo esa aplicación”, contestó en referencia a la aplicación Tinder.