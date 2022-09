Benjamín Vicuña contó cómo es su amistad con Roberto García Moritán, el marido de Pampita

No fueron fáciles los últimos días en la vida de Benjamín Vicuña, quien tuvo que atravesar la pérdida de su padre, motivo por el cual viajó a Chile. No obstante, antes de emprender vuelo, se refirió a algunos temas personales.



Entre esas cuestiones que abordó el actor chileno estaban la polémica filtración de un audio suyo discutiendo con su ex novia, Eli Sulichin, pero luego terminaría refiriéndose también a la polémica en torno a Pampita.





En Socios del Espectáculo, el actor fue consultado sobre una supuesta molestia que aseguran algunos que se habría generado luego de una visita al teatro por parte de Pampita y Roberto García Mortián.



“Pampita y Roberto estuvieron muy cerca, acompañándote y Roberto dijo: ‘Somos familia y lo importante es estar juntos’”, le comentó el cronista a Vicuña, quien respondió: “Obvio, es compañía y buena onda, sobre todo en estos momentos”.



Asimismo, el actor chileno se refirió al apoyo incondicional que recibió por parte de Pampita y de su actual pareja no sólo en este momento complicado sino en otros que no salieron a la luz pero que también aprecia.



En ese sentido, Pampita y el legislador porteño Roberto García Moritán asistieron a una de las funciones de la obra El Método Grönholm, que protagonizan Benjamín Vicuña y Laurita Fernández en El Paseo La Plaza.

Benjamín Vicuña, Pampita y Roberto García Moritán, junto a Laurita Fernández y Julieta Navarro.

En una semana muy especial para Vicuña, al terminar la función, Pampita y su marido se acercaron hasta el camarín para felicitarlo y acompañarlo. Allí también saludaron a Laurita Fernández y a Julieta Navarro, íntima amiga de la conductora.



Además, en una nota con LAM, el actor habló de su decisión de hacer la función en una fecha tan especial, asegurando que su trabajo lo ayudó a sobrepasar los golpes que sintió, y a su vez valoró las palabras afectuosas de Pampita tras el fallecimiento de su padre. “Sí, fue parte de… somos familia. Así que está muy bien”, sostuvo.