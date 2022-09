El día en el que Benjamín Vicuña casi se agarra a piñas con un famoso conductor

A la hora de dar notas, Benjamín Vicuña se caracteriza por su tono de voz sereno y sus maneras suaves y amables. Sin embargo, todo cambia cuando el actor chileno se pone la camiseta, se calza los botines y sale a la cancha a correr detrás de una pelota. En ese momento, su cuerpo es tomado por el puro impulso.

Cuando está en “modo futbolero”, nada detiene a Benjamín, menos si algún contrincante se le viene al humo. “Soy un gran delantero puteador”, aseguró Vicuña en su paso por LPA, donde recordó aquella vez en la que casi se agarra a piñas con… ¡Nicolás Repetto!

Ante la cara de sorpresa de Flor Peña, el actor de El método Grönholm relató lo que vivió años atrás, cuando él, en pareja con Pampita, se apareció como total visitante a jugar de invitado a uno de esos partidos de amigos famosos en Punta del Este, donde el marido de Florencia Raggi es propietario y anfitrión indiscutido de las fiestas más top.

“Me peleé con Nico Repetto. Me invitaron a jugar en Punta del Este, yo extranjero… Fui con mis botines, chiquititos”, arrancó Benja, que todavía se acuerda que, a pesar del clima que se respiraba en la cancha, él se dispuso a darlo todo, como siempre.

“Empecé a dar la vida, yo era el sapo de otro pozo y había mucho amiguismo”, señaló, y avanzó: “En un momento, me pegaron por atrás y yo reaccioné. ¿Qué pasa cuando a uno le pegan por atrás?”, dijo, e hizo el gesto de pegar un codazo a quien se encontraba detrás.

“Y era Nico… Él se enojó, se acercó y me tiró como un cabezazo. Ahí se metieron todos ´ehhhh…´. Mucho folklore argentino, mucho ´vení, vení”...”, siguió. ¿Cómo terminó la anécdota? “Tiene un remate triste: siguieron todos jugando y a mí me echaron; me pareció muy raro eso…”.

Para justificar su reacción, el artista apeló a la complicidad en el estudio de América. “¿Hay algún futbolero acá? Y bueno, a calentón, calentón y medio”. “Terminó todo bien, pero también terminó mi carrera en el fútbol”, aclaró el chileno, de quien en los últimos días se filtró un video donde se lo ve discutiendo en la calle tras separarse de Eli Sulichín.

Y cerró: “Yo soy muy futbolero, de hecho el padrino de mis hijos es Iván Zamorano, un gran goleador chileno. Tengo muchos amigos y me encanta”.