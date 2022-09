Con qué exnovia suya Benjamín Vicuña confundió a Juana Viale

Benjamín Vicuña casi nunca habla de su vida privada. Y es que, el famoso actor en más de una ocasión, contó que prefiere mantener un bajo perfil mediático. Y es que, su escándalo con Pampita lo convirtió en una de las figuras más buscadas. Sin embargo, el tiempo pasó y los famosos pudieron resolverlo.

De hecho, hace tiempo el chileno habló de Pampita y las posibilidades de trabajar juntos: "Tengo la mejor con Caro. En lo profesional es una mujer que se ha hecho. Es impresionante su carrera, pero es una propuesta que nunca me llegó. Es familia, está todo más que bien".

Eso no fue todo porque hace poco también habló sobre las posibilidades de volver a ser padre: "Mirá, tengo 43 años, no voy a hacer conjeturas públicas sobre mi futuro pero es algo que hoy no compartiría en una entrevista, es algo que tiene que ver con cosas muy profundas, pero no me lo tomo a la ligera, son decisiones que sé que son decisiones profundas, decisiones de pareja. De amor".

Y por supuesto que también habló sobre su supuesta baja de ATAV por la China Suárez: "Son esas cosas maliciosas de las que no me quiero hacer cargo, pero son esas cositas como decir me da pena porque hay mucho fan de la serie, y me da pena que alguien se le pueda ocurrir que por culpa mía no van a tener la serie que ellos quieren en su casa".

"Señores, nada que ver. Ojalá que los directivos de ese canal y los creativos y autores encuentren la forma de darle cuerpo a esa historia que seguramente va a ser maravillosa. Es súper complicado y a mí me da mucho miedo, y es mi costado aprensivo, mis hijos: el mundo que les dejamos, los líderes que tenemos", confesó.

Y finalizó a corazón abierto sobre su vida y los aprendizajes: "Pero también en este optimismo quiero creer que hoy somos más los que nos aferramos a la vida, los que queremos y los que enfatizamos con un niño, los que queremos un abrazo, los que queremos vivir en paz".

Ahora bien, resulta que hace algunas horas, Benjamín Vicuña visitó el programa de Juana Viale y la confundió con Pampita. Todo se dio cuando Flavio Mendoza le pidió al actor que trabajara en su show. Fue entonces que el chileno le consultó a la conductora: "¿Vos hiciste circo? ¿No te colgabas de las telas?".

Picante y muy incómoda, Juana Viale le respondió: "Esa era tu ex". Nervioso, Benjamín Vicuña se tapó la cara y lanzó: "Ex, ex, ex. Bueno comamos".