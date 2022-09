Lourdes Sánchez contó los secretos de Lolita, su perrita influencer

Lourdes Sánchez y el Chato Prada no son los únicos famosos e influencers en su familia. Es que desde hace un tiempo la bailarina decidió crearle una cuenta de Instagram a su mascota, debido a cómo reaccionaban sus seguidores cada vez que subía una foto con ella. Hoy, el perfil tiene más de 50 mil seguidores y ella la considera una perra influencer.

“Es influencer Lolita. A raíz de los videos que yo subía con Valentín de bebé, dije 'bueno, vamos a abrirle un Instagram'. Así que @lolitapradaok tiene Instagram y como 50 mil seguidores“, comentó, en diálogo con Arriba Argentinas, sobre el inicio de su carrera como instagramer.

Sobre cómo la recibe la gente, reveló que varias empresas intentan comunicarse con ella: “Es influencer porque me escriben un montón de marcas por Lolita y por Bianca también. Pero acá la estrella es Lolita, la otra no quiere, no la obligamos, ja”.

Lolita Prada no está sola, ya que tiene a Bianca, su compañera perruna que a diferencia de ella no le gusta posar demasiado ante la cámara. “Hay otra que es más timidona que no viene a las cámaras, que es Bianca. No me jodan dice ella”, comentó respecto a cómo es la otra chihuahua que tiene la pareja.

Además, habló de cómo fue su llegada a la familia: “Yo la traigo a Lolita y a los pocos días me entero que estoy embarazada. Y me parece que ella fue la primera en avisarme, porque era muy chiquita y se ponía siempre cerca de mi panza. Viste que dicen que los animales presienten eso”.

“Nace Valentin y la primera vez que lo trajimos ella me odiaba. Se pensaba que era la madre, no te dejaba acercarse a él. Fue difícil que se de cuenta que no era la mamá, pero como vivió todo el embarazo, un poco se apropió”, confesó entre risas por el accionar de su mascota.

También mencionó cómo es la relación que mantiene el Chato Prada con ellas y el rol que cumple: “Es muy perrero, yo por ahí soy un poco más colgada pero él no. Por eso si hay que darle algo, eso queda en manos de Pablito, el encargado. Tiene un amor por los animales, que creo que es lo que me enamoró del Chato”.

Por último, Lourdes Sánchez se encargó de contarle a los fans de Lolita cómo es ella: “Es muy de upa, es muy cariñosa y mimosa. Con los extraños hay que llevarla de a poquito. Ellas son guardianas, chiquitas y escandalosas”.