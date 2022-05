Lourdes Sánchez estalló de furia contra una vendedora de un shopping por retar a su hijo: “Quién sos para…”

Indignada y movilizada por un episodio que aconteció en una tarde cotidiana en un centro comercial, Lourdes Sánchez no dudó en exteriorizar la problemática que experimentó en carne propia con su hijo Valentín. Una circunstancia incómoda, que sumió al niño en una sensación triste.

La bailarina decidió pasear con su gurrumín por las instalaciones del shopping Paseo Alcorta, ubicado en una zona muy paqueta de la ciudad de Buenos Aires, y que se caracteriza por la oferta de marcas de alto poder adquisitivo, así como por las diferentes propuestas de entretenimiento.

En ese raid, en esa tarde de madre e hijo, Lourdes se topó con una vendedora de un local que ejecutó una reacción desmedida y algo desubicada para con el pequeño. Embroncada por el comportamiento de esta empleada, la correntina armó un descargo en su Instagram.

Todavía por los pasillos del shopping, Sánchez prendió el celular y se grabó para compartir su furia contra esta vendedora y para también generar una especie de reflexión sobre las conductas para con los nenes ajenos. Así compartió con sus seguidores todo el relato.

En el comienzo de su alocución, Lourdes bramó: “Que mal que atienden, sobre todo una señorita, en el Paseo Alcorta”. A la hora de especificar el episodio, la mediática agregó. “Resulta que voy pregunto algo sobre un talle, Valentin estaba al lado mío, pues niño de cinco años, empezó a tocar unas perchas, vacías porque no tenía nada colgado”.

Hasta que narró con detalles la reacción de esta persona, que se dirigió directamente a su hijo: “La señora le dice ‘se caen si las tocas’”. Eso desató su enojo, por lo cual Lourdes exclamó: “Flaca decímelo a mi, quién sos para decirle vos a mi hijo de esa manera”. E incluso le prodigó unas palabras fuertes al vociferar. “Maleducada, maldita”.

Un poco más calma, y ya en el interior del hogar que comparte con el Chato Prada, Sánchez construyó un consejo, o una reflexión, de toda esta vivencia. “Conclusión de la situación, no se reta a un hijo ajeno, de última se lo decis a la madre, pero con una criatura no. No flaca, ¿que tenés en la cabeza? ¿caca?”.