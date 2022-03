¿Lourdes Sánchez y el Chato Prada buscan otro hijo? Qué dijo la bailarina

En 2019, Lourdes Sánchez no tuvo su mejor año. La bailarina debió ser internada de urgencia y pasó por el quirófano por una infección que perjudicó sus órganos. "Entré pensando que iba a ser una cosa y cuando me despierto me dicen que casi me muero", contó, algún tiempo atrás, sobre lo que le ocurrió.

"Es la típica de cuando escuchás 'estuve cerca de la muerte y empecé a ver la vida de otra manera'", sumó y detalló: "Me tuvieron que extirpar las trompas de falopio y el apéndice".

Lourdes Sánchez

A pesar de esto, sus ganas de volver a ser madre no disminuyeron y acerca de esto habló en una reciente entrevista que brindó a La Once Diez. "Tuvimos algo parecido a una charla del tema el fin de semana pasado, en mi cumpleaños. Todas mis amigas me preguntaban por eso, le comenté a Pablo que quería otro hijo y me dijo ‘vamos a ver’. A mi me encantaría", reconoció al aire.

Y agregó: "Al no tener las trompas no se puede dar de manera natural. Vamos a ver, pero a mí me gustaría mucho".

El Chato Prada y Lourdes Sánchez

También, en la misma nota, la mujer de El Chato Prada hizo referencia a una insólita propuesta que le llegó luego de que animó a Santiago Maratea a realizar la colecta para colaborar con Corrientes. "Me ofrecieron ser política", confesó.

"No voy a decir quién ni de qué partido ni nada, pero a raíz de todo esto me ofrecieron”, sumó y aclaró que, por el momento, descartó la posibilidad de incursionar en este camino. "Yo me puse a disposición de esta situación pero yo no soy política. Hoy te digo que no", cerró.