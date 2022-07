Revelan qué novia de Martín Baclini le “sacó plata” y generó una pelea con Cinthia Fernández

La historia de amor entre Martín Baclini y Cinthia Fernández protagonizó cientos de episodios estridentes y a pesar de la ruptura, todavía sigue latente ese vínculo. Así, en estos días se armó una batalla entre la panelista y Lourdes Sánchez que terminó en la revelación de una ex novia del rosarino que habría estado con él solamente por su dinero.

Todo empezó con una declaración de la pareja del Chato Prada, en la que aseveró que Baclini no desea configurar una pareja seria porque se cansó que le quiten dinero o que su bienestar económico se erija en el principal motivo para acercarse amorosamente.

Esos dichos originaron una reacción intempestiva de Cinthia, que saltó a Twitter para confrontar a Sánchez y así se edificó un cruce muy tenso en la plataforma. “Después Lourdes se queja cuando le dicen que está acomodada o mujer de …. Fea la actitud. Se muy bien por suerte que jamás le pedí plata a un tipo. No necesito machito”, posteó la morocha.

De ese modo el intercambio escaló en vehemencia, hasta que Fernández la estimuló a que brindara el nombre de la ex novia de Baclini que se aprovechó de su billetera. Ese dato no salió de la boca de Lourdes. Incluso, la esposa de Prada habló con Intrusos sobre el tema.

En esa entrevista con el ciclo de América, Lourdes aclaró toda la pelea: “Tengo la confianza con ella, le escribí y le dije que nunca hablé de ella. No me refería a ella. Yo sé quienes son, lo hablé con él, pero no lo voy a decir. Ya se aclaró con Cinthia como tiene que ser vía mensaje. Nos conocemos hace años, está todo más que bien”.

El misterio continuaba latente, sin identificar a la mujer que habría edificado un vínculo con Baclini para disfrutar de las beldades de su bienestar financiero. Hasta que Maite Peñoñori tomó la lanza y se arrojó a especificar en cámara el nombre de esa dama.

La panelista le puso todas las letras y disparó: "Hablé con alguien que escuchó el nombre de la persona que le sacó plata a Martín Baclini. Lo voy a decir porque ellos lo hablaron en el cumpleaños de Ángel de Brito. Es Agustina Agazzani".