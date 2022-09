La reacción de Amber Heard al enterarse de que Johnny Depp tiene una nueva novia

Hace algunos meses, el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp mantuvo en vilo al mundo. El astro de Hollywood le ganó un juicio a su expareja, a quien había acusado de difamarlo. Recientemente, el actor retomó su vida social y se dio a conocer que volvió a confiar en el amor.

Durante el mediático proceso judicial, había trascendido que Johnny Depp estaría en un romance con su abogada, Camille Vasquez. Sin embargo, ahora aseguran que no es ella la nueva novia del progatonista de la saga de Piratas del Caribe, sino otra conquista que habría tenido en los pasillos del tibunal.

Una fuente le reveló a People que el ex de Amber Heard está en una relación con Joelle Rich, quien formó parte de su equipo legal en el juicio contra el diario The Sun, en Reino Unido, por tildarlo de “golpeador de esposas”.

Johnny Depp y Amber Heard siguen en el centro de la escena mediática tras su polémico juicio.

Según cuentan, Depp y Rich se conocieron en 2020 cuando ella todavía estaba casada. En los últimos días, allegados cuentan que Heard se enteró del incipiente romance y su reacción estuvo lejos del escándalo.

Según publicó Entertainment Tonight: “Amber no le está prestando atención a Johnny ni a su vida personal. A ella no le importa con quién sale él y solo quiere seguir adelante con su vida”.

De esta manera, quedó en claro que Amber Heard no está focalizada en el destino sentimental de Johnny Depp, sino en la reconstrucción de su vida y su carrera profesional.

Recientemente, HBO Max se estrenó el documental Johnny vs Amber: The US Trial, donde se puede ver el detrás de escena del polémico juicio.