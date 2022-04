El espeluznante hallazgo del médico de Johnny Depp tras una violenta pelea con Amber Heard

Johnny Depp y Amber Heard están en la segunda semana del juicio por difamaciones cruzadas entre ambos, y ahora el médico del actor reveló el espeluznante hallazgo tras una pelea con la artista.

En el tribunal en el que se está desarrollando el litigio proyectaron una declaración grabada en la que David Kipperk médico de Johnny Depp, aseguró que en 2015 hallaron un trozo de dedo que el astro de Hollywood perdió en lo que parecía ser parte de una escena de pelea con Amber Heard.

Por otro lado, los abogados de Depp dijeron que el artista perdió parte del dedo luego de que Heard le arrojara varias botellas durante un feroz cruce en la residencia que la pareja compartía en Australia. En ese episodio, los defensa de la actriz sostuvo que el protagonista de Piratas del Caribe la golpeó, asfixió y agredió sexualmente con una botella.

Johnny Depp y Amber Heard.

El médico de Johnny Depp señaló que había “sangre por toda la casa”, aunque en aquel entonces el actor dijo perdió el dedo al cortarse con un cuchillo.

El doctor también se refirió a los problemas de adicción de Depp y las constantes peleas con Amber Heard. A pesar de las recomendaciones de alejamiento que hicieron varios profesionales que señalaron que la relación era tóxica, la dupla de artistas siguió adelante con sus historial de confrontaciones.

En este sentido, Laurel Anderson, terapeuta de la ex pareja afirmó que en la relación hubo “abuso mutuo” y que vio señales de violencia por parte de ambos.

De momento, Johnny Depp le pide a Amber Heard 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras que ella respondió con una contrademanda por 100 millones.

El astro de Hollywood acusa a su ex por una nota que publicó en The Washington Post, en donde si bien no nombra explícitamente al actor, ella se considera “víctima de violencia doméstica”.

Depp reconoce haber consumido drogas y alcohol, pero insiste en que nunca le pegó a Heard ni a ninguna mujer. Anteriores parejas del actor, como Vanessa Paradis y Winona Ryder salieron a respaldar sus dichos al contar que nunca tuvieron episodios de violencia con él.