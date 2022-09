De qué trabaja el novio de Marcela Tauro y hace cuánto están juntos

Marcela Tauro es desde hace muchos años una de las referentes del periodismo especializado en el mundo del espectáculo. Es, tal vez, una de las que más se destaca en cuanto a las primicias.



Muy experta en conocer detalles de la vida de los protagonistas, poco se sabe de ella en cuanto a su vida privada. No obstante, hace unos días sus seguidores de Instagram le preguntaron por su momento personal, el cual dijo que es muy bueno y que se debe a Martìn Bissio, con quien está en pareja desde hace seis años.



La relación de Marcela Tauro despertó sorpresa en su momento, ya que no es muy usual que una pareja cuya diferencia de edad es de 20 años lleve tanto tiempo. Eso, a ellos parece no importarles demasiado.





Martín Bissio, el afortunado que logró conquistar a la prestigiosa e histórica panelista de Intrusos, es un empresario que hizo su carrera alejado de los medios de comunicación.



El joven tiene 20 años menos que Marcela Tauro y se dedica laboralmente al rubro automotor en la ciudad de Rosario. Cuando se conocieron, el flechazo, cuentan allegados, fue inmediato de los dos lados.



“Cuando empezamos a salir, yo estaba re nerviosa. Imaginate que soy una mujer que tiene celulitis, imperfecciones, qué sé yo. Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil”, confesó Tauro.





Asimismo, la periodista confesó que Martín Bissio es el pilar de su vida en estos momentos. “Necesitaba un compañero que me cuidara, que cuidara a mi familia y que no le importara si estaba en la televisión”, contó.



“La gente más joven es más libre, no tiene los mambos que tenemos los grandes. Al contrario. Te solucionan todo, te tratan mejor, te cuidan, te miman, te protegen y son muy leales”, explicó Marcela.