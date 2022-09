Marcela Tauro reveló la impresión que tuvo la última vez que vio a Marcelo Teto Medina

Tras la detención de Marcelo Teto Medina, acusado por abandono de persona y reducción a la servidumbre, Marcela Tauro tuvo duras palabras hacia el conductor desde Intrusos (América).

“A mí no me sorprendió (la detención). No conozco mucho de la vida de él desde hace 20 años a esta parte. Trabajé con él en Indiscreciones”, comenzó Marcela Tauro.

Luego, al definir el vínculo que tuvo con Marcelo Teto Medina, la panelista explicó: “Fui amiga de salir y demás, pero después le perdí el rastro hace mucho. Lo último que me enteré de él es por los medios”.

Además, Marcela Tauro comentó la impresión que le dio ver a Marcelo Teto Medina en situación de deterioro. “Un día me lo encuentro por la calle, por la avenida Cabildo... Yo iba con mi hijo, que no lo reconoció, y al Teto lo vi tan mal que me hice la bolu... para no saludarlo. Me dio mucho dolor verlo así y él ni me registró”, contó la periodista.

Acto seguido, Tauro recordó: “Este año hablé con él, cuando salió que estaba ayudando a chicos adictos, para pedirle una nota. Me agradeció y me dijo que no quería hablar porque estaba en plena recuperación”.

Recordemos que Medina se presentaba como el “operador socio terapéutico” de un centro de rehabilitación especializado en adicciones en Berazategui llamado La razón de vivir. El panelista quedó detenido junto a otras 16 personas, todos acusados de reducción a la servidumbre, abandono de personas y usurpación de autonomía y títulos.