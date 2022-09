La guerra de Marcela Tauro y Laura Ubfal: “Es mala leche”

Mientras Ángel de Brito, el conductor de LAM, pasaba unas vacaciones increíbles en Europa junto a su amiga Andrea Taboada, panelista del programa, Yanina Latorre y Pía Shaw se pusieron al frente del ciclo.



A las dos panelistas les tocaron conducir de manera alternada programas en los que hubo noticias fuertes, como la separación de Benjamín Vicuña. Sin embargo, las dos lo hicieron con mucha soltura.





No obstante, hubo alguien a quien parece no haberle gustado demasiado el desempeño de Yanina y Pía: la siempre polémica Laura Ubfal fue muy dura al momento de opinar sobre ellas y Marcel Tauro salió a cuestionarla por esa actitud.



“No me gustó el comentario que hizo Laura, que no le gustó el trabajo de nuestras colegas Yanina Latorre y Pía Shaw en LAM”, expresó Marcela Tauro en Intrusos, luego de debatir sobre la final de La Voz Argentina.



En ese momento, uno de sus compañeros leyó al aire lo que Ufal había dicho en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri. “A las chicas les cuesta, porque Ángel es un remador, de un hilo te hace un ovillo; les falta un poco de eso, del oficio del conductor”, dijo Laura.



“Yanina lo hizo muy bien y a Pía le faltó un poco más, porque no la acompañaron muchas periodistas en el panel. Había actrices y no es lo mismo una actriz que una periodista”, agregó Ubfal.





“Pía tiene re oficio en conducción!”, defendió Nancy Dure. En tanto que Marcela Tauro fue más contundente. “Si está diciendo que en La Voz no ganó una mujer, hay dos colegas de ella, Yanina y Pía, que lo hicieron muy bien. Obviamente que Ángel es maravilloso, pero ellas lo hicieron muy bien y las mediciones dieron bárbaro”, sostuvo Marcela.



“Me parece que podés obviar ese comentario. Lo voy a decir, perdón, Laura, pero el comentario es mala leche”, lanzó sin vueltas Marcela Tauro. Ahora, habrá que ver si Laura Ubfal sale a responder.