Wanda Nara bromeó sobre su ruptura con Mauro Icardi con un particular posteo

En estos días, Wanda Nara quedó nuevamente en el ojo de la tormenta mediática al confirmar su separación de Mauro Icardi. Sin embargo, muchos no terminaron de creer la veracidad de tal anuncio, y ahora la empresaria se permitió ponerle un poco de humor a su situación y compartió una broma desde las redes sociales.

Las versiones de una nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi empezaron a circular desde hace algunas semanas, pero ninguno de los progatonistas de esta historia dio su palabra, hasta que la integrante de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) publicó un posteo desde sus historias de Instagram con el cual oficializó la ruptura.

Recientemente, más allá de los rumores, Nara e Icardi se habían mostrado juntos en Miami y Estambul. Por esto, es que más de uno puso en duda si la separación es verdadera, o un juego mediático. De hecho, la empresaria y el futbolista habían hablado sobre la posibilidad de tener otro hijo juntos y se preparaban para celebrar el año próximo los diez años de su casamiento.

En medio del desconcierto, un kiosquero colocó en su negocio un cartel que decía: “No hay álbumes, figuritas, fotocopias ni nafta súper. No vendo figuritas, no voy a vender, o sea no hay. Ni idea si está separada Wanda”. Fente a la ocurrencia del comerciante, Wanda Nara decidió compartir el divertido guiño a su situación sentimental.

Más allá de la publicación que hizo Wanda en relación al final de su historia de pareja con Mauro, su abogada Ana Rosenfeld también salió a confirmar la separación, aunque no dio mayores detalles sobre el futuro de la dupla.

En estos días, además Wanda Nara quedó envuelta en rumores de romance con L-Gante y el jugador de Boca Junior, Martín Pallero. Lo cierto, es que por el momento está enfocada en su participación en ¿Quién es la Máscara? y siempre tramando nuevos emprendimientos comerciales.